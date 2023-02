In un periodo caratterizzato dal caro biglietti e con l'obiettivo di destagionalizzare la destinazione Sardegna, Confcommercio Nord Sardegna e Grimaldi Lines firmano una convenzione per offrire agevolazioni sull'acquisto dei collegamenti marittimi dai porti del nord Sardegna a quelli di Civitavecchia e Livorno, fino al 15 giugno prossimo e dal 15 settembre al 31 gennaio 2024.

«Con la stipula della convenzione vogliamo dare un segnale forte in un momento storico caratterizzato dalla criticità dei trasporti», ha detto il presidente di Confcommercio Olbia, Edoardo Oggianu.

«L'intesa è una grande opportunità per gli associati di Confcommercio che potranno far viaggiare i loro clienti alle stesse condizioni dei residenti», ha dichiarato il responsabile territoriale Confcommercio Riviera di Gallura, Lino Mura.

Lo sconto è pari al 20 per cento nel periodo di bassa stagione e al 10 per cento durante l'estate. «L'agevolazione applicata anche durante la stagione estiva consente agli operatori di favorire gli arrivi in Sardegna e di contrastare politiche più aggressive messe in atto da altre località del Mediterraneo che competono con la nostra isola», ha aggiunto Mura.

Per il presidente regionale di Confcommercio, Bastianino Casu, «sarebbe auspicabile estendere l'iniziativa a tutti i porti dell'Isola».

Per il momento, ha fatto presente il direttore Grimaldi Lines delle sedi del nord Sardegna, Edoardo Cossu, «serviamo l'isola tutto l'anno e per noi è un impegno sociale a cui non ci siamo sottratti nemmeno durante il periodo della pandemia: siamo la prima compagnia marittima dell'isola, gestiamo il 70 per cento del traffico merci e quasi il 60 per cento di quello passeggeri». Presente alla presentazione della convenzione, a Olbia, l'assessore al Turismo del Comune di Olbia, Marco Balata: «La nostra amministrazione collabora con Grimaldi Lines da tanto tempo sia per la sensibilità dimostrata dalla compagnia sia per i servizi che offre e collaboreremo con Grimaldi anche per l'atteso evento estivo Red Valley Festival».

