Ha ridato futuro alla tradizione di lavorazione del tonno a Olbia che, vent'anni fa, rischiava di andare perduta e, giovedì prossimo, l'amministratore delegato di Generale Conserve, con il marchio Asdomar, Adolfo Valsecchi, diventa cittadino onorario di Olbia. Se il Consiglio comunale approverà la proposta del sindaco, Settimo Nizzi, al re del tonno sarà conferito il riconoscimento.

Ottantacinque anni, nato a Genova, Valsecchi nel 2014 diventa azionista di maggioranza di Generale Conserve che, nel 2008, ha rilevato lo stabilimento dove veniva prodotto il tonno Palmera, a rischio chiusura. Prima azienda in Gallura per fatturato e una delle principali dal punto di vista occupazionale con oltre 700 dipendenti, quella di Valsecchi e di Asdomar, di cui è diventato proprietario unico, è una storia di riconversione industriale che gli è valsa, nel 2022, anche il titolo di Cavaliere del lavoro.

Oggi, Generale Conserve è il secondo produttore italiano di conserve ittiche e sotto la guida di Valsecchi i livelli occupazionali sono aumentati da 500 a 700 dipendenti. Il futuro cittadino onorario di Olbia è anche tra i fondatori di International seafood sustainability foundation, organizzazione mondiale che riunisce esperti, ong e aziende dell'industria del tonno per il controllo dell'applicazione di tecniche di pesca virtuose e sostenibili.

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