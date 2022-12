Pagaiata natalizia benefica, torna, a Olbia, Babbo Natale vien dal mare, manifestazione organizzata da A.S.D. Kinarmonia, e patrocinata dal Comune, per promuovere una raccolta fondi a favore di Pollicino Onlus, associazione di volontariato che supporta i bambini ospedalizzati.

«Siamo felici di poter nuovamente dare il benvenuto a questa bellissima iniziativa che unisce lo sport l'intrattenimento e il piacere di svolgere attività all'aria aperta anche durante la stagione invernale, per uno scopo meritevole», dice l'assessora allo Sport, Elena Casu.

«Pronti per la stessa edizione del Babbo Natale vien dal mare, evento benefico in favore dell'associazione Pollicino che, in città, opera per portare un sorriso ai bambini ospedalizzati e dà un aiuto alle famiglie in difficoltà», commenta Maria Forteleoni di Kinarmonia, invitando la cittadinanza a unirsi con sup, kayak e canoe, vestita in tema natalizio.

L'appuntamento è il 17 dicembre prossimo alle 15:30, di fronte al lungomare Francesco Cossiga.

