Olbia, auto in fiamme nella notte: paura in piazzale De RosaI vigili del fuoco hanno domato l’incendio evitando che il rogo si estendesse alle altre vetture parcheggiate nelle vicinanze
Paura nella notte in piazzale F. De Rosa, dove intorno alle 00.30 un’autovettura è stata avvolta dalle fiamme.
Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco di Olbia, che hanno domato l’incendio evitando che il rogo si estendesse alle altre vetture parcheggiate nelle vicinanze.
L’intervento tempestivo dei soccorritori ha impedito conseguenze più gravi. Non si registrano feriti né persone coinvolte.
Presenti sul luogo anche i carabinieri di Olbia, che hanno effettuato i rilievi per accertare le cause dell’incendio, al momento ancora in fase di accertamento.
(Unioneonline/Fr.Me.)