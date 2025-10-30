Incidente questa mattina sulla strada provinciale 24, in direzione Padru, dove un’auto è finita fuori strada terminando la corsa in un dirupo.

Una delle persone presenti all’interno del veicolo è riuscita a uscire autonomamente, mentre l’altra è stata estratta dai vigili del fuoco e affidata alle cure del personale sanitario del 118. Per il ferito è stato poi disposto il trasferimento all’ospedale di Olbia con l’elisoccorso.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Padru per gli accertamenti di competenza e per la gestione della viabilità. I vigili del fuoco si sono poi occupati della messa in sicurezza dell’area e del veicolo coinvolto.

