Sicurezza, igiene urbana e fruibilità del centro storico: è quanto chiede il Partito Democratico Olbia all'amministrazione comunale, in un'assemblea aperta ai cittadini convocata ieri in Piazza Mercato.

Primo di una serie di appuntamenti tra i quartieri per conoscerne le esigenze e recepirne le istanze, il confronto tra gli esponenti dem, gli abitanti e il Comitato centro storico Olbia ha portato in piazza le criticità di un quartiere poco vivibile e insicuro e il disinteresse di sindaco e assessori a trovare soluzioni. Pochi controlli da parte delle forze dell'ordine preposte se non finalizzati a elevare sanzioni, scarsa cura del decoro urbano e nessuna iniziativa a favore dei residenti che lottano con l'esiguità dei parcheggi: è quanto lamentano gli abitanti, radunati in un «luogo simbolo dell'involuzione del centro storico, oggi esposto a tanti rischi che il primo cittadino fa finta di non vedere».

«Non solo la città dei grandi eventi, che non contestiamo, ma la città dei residenti, che va amministrata a 360 gradi», ha esordito il segretario cittadino del PD, Pietro Spano, aprendo il dibattito. «Non si può gestire la città a colpi di ordinanze, manca una visione globale e strutturata oltre che la volontà politica: dove sono gli assessori competenti?», ha aggiunto la capogruppo di Olbia Democratica in Consiglio comunale, Ivana Russu.

«Molta estetica e pochi fatti, è quanto fatto dall'amministrazione comunale: noi continueremo a portare dentro l'Aula atti concreti per disturbare l'impero che dorme», ha detto il consigliere, Gianluca Corda. «È ora di dire basta al mutismo degli assessori e al disinteresse del sindaco che bisogna che cominci ad accettare le proposte della minoranza», ha continuato la collega, Maddalena Corda.

Non solo l'emergenza sicurezza nel centro storico, il Comitato centro storico Olbia rimprovera al sindaco e alla sua Giunta «l'assordante silenzio di fronte alle ripetute richieste di un incontro per trovare soluzioni condivise al problema». Una questione sollevata anche dal coordinatore dei comitati di quartiere, Pier Giovanni Porcu: «Mai nessuna risposta alle sollecitazioni di un incontro urgente con i comitati di quartiere che hanno il polso della situazione e possono solo essere utili all'amministrazione comunale».

