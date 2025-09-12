Olbia, altre proteste contro Israele. Fogli di via agli attivisti: «Così si reprime il dissenso»Nuova mobilitazione Pro Pal e nuove misure della Questura dopo i sit-in di A Foras
Ci potrebbero essere altri fogli di via per gli esponenti di A Foras che hanno organizzato a Olbia i sit in contro gli ospiti israeliani di alcune strutture ricettive galluresi.
La Questura di Sassari, stando a indiscrezioni, avrebbe emanato diversi provvedimenti oltre a quelli già notificati.
Per l’avvocata Giulia Lai, legale di A Foras, «un fatto gravissimo perché impedisce di fatto la libera espressione del dissenso».
Un eventuale ricorso contro i provvedimenti della Questura non ha infatti tempi brevi.
Intanto, venerdì mattina, davanti all’aeroporto Costa Smeralda si è svolta una nuova manifestazione pro Palestina e in solidarietà agli attivisti destinatari dei fogli di via.