Tra i quarantuno milioni di euro destinati alla realizzazione di opere infrastrutturali nei porti, stanziati dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, settecentomila euro sono stati assegnati all'Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna per il completamento di alcune opere nei porti olbiesi, e precisamente nel molo sud del porto industriale Cocciani e nei moli 5 e 6 dell'Isola Bianca.

A darne notizia è il Cipnes, che spiega: «Il finanziamento è destinato alla fornitura e posa in opera di tre bitte, all'allargamento della scassa dei moli 5 e 6 di Olbia e alla manutenzione straordinaria delle banchine».

In totale, alla Adsp sono stati concessi due milioni e 237mila euro, tenuto conto dei volumi di merci transitati nei porti sardi e dei piani delle opere triennali della port authority, con precedenza di finanziamento per le iniziative immediatamente cantierabili, come quelle a cui sono destinati i fondi, considerato che la gara d'appalto per assegnazione dei lavori si è conclusa a maggio scorso.

