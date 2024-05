Cambio ai vertici del Mater Olbia Hospital, alla direzione sanitaria della struttura arriva Paolo Anibaldi che succede a Giorgio Sorrentino. «Essere il nuovo direttore sanitario del Mater Olbia rappresenta per me una stimolante sfida professionale e umana, in un luogo nuovo, all'interno di un ospedale moderno ma profondamente legato al territorio in cui opera», ha detto Anibaldi. E ha aggiunto: «L’accoglienza che ho ricevuto dal management e dai colleghi mi ha fatto sentire già parte di una squadra: sarà per me prioritario lavorare da subito per conoscere tutte le persone dell'ospedale, valorizzandone tutte le competenze e stimolando ancor più il senso di appartenenza per continuare insieme a rispondere in maniera concreta ai bisogni dei cittadini e per offrire un servizio di eccellenza al territorio».

Paolo Anibaldi arriva dalla direzione dell'Azienda ospedaliera universitaria Sant'Andrea di Roma ed è il primo chirurgo in Italia e il terzo nel mondo a operare in piedi nonostante la sua disabilità, grazie a una sedia speciale creata appositamente per lui, dopo aver perso l'uso delle gambe, a diciassette anni, a causa di un angioma midollare. «Il suo arrivo segna un ulteriore importante tassello nel percorso di crescita del nostro ospedale che dimostra tutta la sua attrattività per i medici provenienti da tutta l'Italia», ha commentato l'amministratore delegato del Mater Olbia, Marcello Giannico.

© Riproduzione riservata