Notte di super lavoro per i Carabinieri.

L’intervento più significativo sul fronte degli stupefacenti. A finire in manette, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio, un turista 59enne. Intercettato a bordo di un monopattino elettrico, alla vista dei militari l’uomo è rapidamente sceso tentando goffamente di confondersi nella folla di San Teodoro. La perquisizione ha svelato il motivo del gesto: l’uomo è stato sorpreso con 400 g di marijuana, oltre ad hashish e a due bilancini di precisione. Arrestato, è stato trasferito al carcere di Nuoro.

Denuncia anche per un giovane, sorpreso subito dopo aver ceduto una modica quantità di marijuana ad un acquirente. La successiva perquisizione ha permesso di rinvenire altri 12 g di marijuana pronti per lo smercio.

Oltre ad un giovane denunciato per furto, ritenuto responsabile di aver asportato alcuni superalcolici da un esercizio santeodorino, denunciato anche un motociclista che avrebbe provocato un sinistro stradale mentre era alla guida del proprio mezzo: i successivi accertamenti avrebbero confermato che si trovava sotto l’effetto di cannabinoidi; dovrà rispondere di guida sotto effetto di stupefacenti.

Giro di vite sulle strutture ricettive: ancora una volta, i Carabinieri hanno acceso i fari sulla regolarità dell’offerta turistica. Un’attività locale è stata duramente sanzionata, con multe che superano i 6.500 euro per notevoli irregolarità, tra le quali la totale assenza di dotazioni anti-incendio e di rilevazione di monossido di carbonio.

(Unioneonline)

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