Dicembre nero nei presidi di guardia medica del distretto di Olbia della Asl Gallura: gli ambulatori di continuità assistenziale di Telti, Buddusò e Berchidda rimangono chiusi, a giorni alterni, fino alla fine del mese.

Con una nota, il direttore del distretto, Guido Sari, ha avvertito i sindaci dei tre Comuni galluresi «della forte criticità nel reperire medici che possano coprire i turni nelle sedi», comunicata dal dipartimento Risorse umane di Ares.

A Telti, l'ambulatorio rimane vacante il 18, 22, 25, 26 e 30 dicembre, negli stessi giorni a Berchidda (escluso il 25) chiuso, però, anche il 14, e a Buddusò il 24 e il 31, costringendo i pazienti a rivolgersi al Pronto soccorso del Giovanni Paolo II di Olbia.

La direzione del distretto fa sapere che «si sta prodigando per trovare ancora qualche medico disponibile per cui, nell'eventualità che si riescano a coprire altri turni o che si manifesti qualche ulteriore criticità, sarà il coordinatore della guardia medica o il sanitario di turno a comunicarlo direttamente ai sindaci per brevità e una maggiore tempestività dell'informazione».

