Il sindaco di Olbia è stato rinviato a giudizio nel procedimento che riguardava presunti abusi edilizi nella sua villa di Sottomonte, nel comune di Golfo Aranci.

Settimo Nizzi dovrà rispondere di un cambio di destinazione d’uso di un seminterrato che sarebbe stato trasformato in un locale abitabile, una violazione paesaggistica, mentre è stato prosciolto dall’accusa di lottizzazione abusiva.

La gup Federica Distefano ha rigettato la richiesta di confisca della villa avanzata dal pm Alessandro Bosco. Andranno a processo, con la stessa accusa, anche l’esecutore dei lavori Luigi Guerri e il direttore dei lavori Giovanni Antonio Spano mentre altre tre persone dovranno rispondere di falso. Sono stati prescritti i reati edilizi. L’udienza è fissata per marzo.

L’inchiesta è partita nel 2019 dopo alcuni accertamenti del Corpo Forestale, la villa era stata sequestrata e successivamente dissequestrata e sulle varie autorizzazioni si era pronunciato anche il Tar. Ora la parola passa ai giudici.

