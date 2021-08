Raffica di controlli in Gallura da parte del Comando carabinieri della compagnia di Tempio Pausania.

Nel corso del fine settimana i militari hanno pattugliato i luoghi più frequentati dalla movida. E non sono mancati i provvedimenti.

A Santa Teresa il titolare di un chiosco è stato sanzionato per aver organizzato una serata musicale senza autorizzazione e per mancato rispetto delle norme anti-Covid, in quanto nel locale, proprio in occasione dell’evento, si erano creati pericolosi assembramenti.

Controlli anche sulle strade, che hanno portato a diverse sanzioni ad automobilisti trovati alla guida sotto l’effetto di alcol e sostanza stupefacenti.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata