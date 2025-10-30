La Pm della Procura di Tempio, Sara Martino, ha ordinato il sequestro del ponte dal quale, domenica scorsa, è caduta l’auto sulla quale viaggiava Omar Masia. La magistrata è titolare delle indagini per il reato di omicidio stradale.

Il provvedimento di sequestro è stato eseguito dai Carabinieri del Nucleo radiomobile di Tempio. Sono in corso le indagini per accertare la proprietà della struttura: il sequestro è avvenuto anche su richiesta degli avvocati Giovanni Azzena e Gerolamo Orecchioni, legali del ragazzo che era alla guida della Bmw indagato per omicidio stradale.

Un altro ponte sulla stessa strada

Il personale dell’Arma dei carabinieri ha anche eseguito un sopralluogo in un altro ponte, sempre sulla strada della tragedia, che è provvisto di guardrail, a differenza di quello della tragedia, protetto solo da fatiscenti strutture in ferro.

Stando alle ultime verifiche la strada potrebbe essere consortile. In ogni caso il ponte, sarebbe stato già accertato fa parte del demanio idraulico e potrebbe essere di competenza della Regione o dello Stato.

