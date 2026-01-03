È di due feriti, uno in gravi condizioni, il bilancio dell'incidente stradale che si è verificato nella tarda mattinata di oggi sulla provinciale 147, nel territorio di Monti.

Lo scontro ha coinvolto un furgone emoteca dell'Avis e un'auto sulla quale viaggiavano due persone, una delle quali è rimasta incastrata nell'abitacolo, mentre l'altra, un trentenne ha riportato un trauma cranico.

Il ferito incastrato nell'abitacolo è stato soccorso ed estratto dai vigili del fuoco e affidato alle cure del 118. Trasportato con l'elisoccorso dell'Areus, il giovane è ora ricoverato al Santissima Annunziata di Sassari.

(Unioneonline)

