«Io e le altre decoratrici provenienti dalla Gallura e da altre parti della Sardegna decoreremo e produrremo il pane pintau, ad alta lievitazione, e i dolci “Sos pretziosos”» informa Graziella Frau, che metterà in mostra alcuni tra i pani che quest'anno le hanno fatto vincere la medaglia d'oro al campionato nazionale per il pane decorato organizzato dalla Fipgc. Ciò avverrà sabato prossimo, 15 aprile, nella piazza principale di San Pantaleo, dalle 10:30, durante il raduno della auto vintage della Lancia Martini per il Rally storico Costa Smeralda, nell’ambito dell’iniziativa “Lu pani da l’ea, Lu tricu e Li mani”.

Mirtò, il Festival internazionale del mirto, prosegue così nel suo percorso al fianco dei grandi eventi e nella valorizzazione della storia, delle tradizioni e dei produttori locali della Sardegna. L’evento di San Pantaleo sarà anche la cornice per la presentazione de “L’Ea”, l’anteprima del Festival internazionale del Mirto, edizione 2023, che si svolgerà nelle fonti di Rinaggiu il prossimo 10 agosto, in collaborazione con il Comune di Tempio Pausania e con la direzione artistica di Alessandro Achenza.

Il filo conduttore di quest’edizione di Mirtò sarà dunque quello legato agli elementi della vita ed emblema della ricchezza del territorio: dal grano e dalla terra fino, appunto, all’acqua, che consente di riscoprire il patrimonio materiale e immateriale delle fonti di Rinaggiu.

