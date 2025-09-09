«Se sono dei cittadini israeliani che vengono qui in vacanza non dobbiamo perseguire nessuno. Ma pare che siano dei militari. Abbiamo chiesto innanzitutto al governo italiano di chiarire: c'è un accordo tra le vie diplomatiche, per garantire sicurezza, per garantire questo soggiorno ai militari?». Così il presidente del M5s, Giuseppe Conte, a margine di un evento nelle Marche sul caso delle vacanze dei militari israeliani a Santa Teresa Gallura e nelle Marche.

La polemica, già servita nei giorni scorsi dopo la notizia dell’Idf in vacanza sulle spiagge della Isola, non accenna a diminuire. «Allora innanzitutto chiariamo il ruolo del governo italiano, le condizioni che sono state garantite a questo soggiorno e poi traiamo le conseguenze», ha aggiunto Conte.

Sul caso è intervenuta anche la sindaca di Santa Teresa Gallura, Nadia Matta, rompendo il silenzio che si era imposta dopo la denuncia della presenza di decine di militari israeliani in “vacanza” dal massacro in Palestina in un resort sulla costa del suo comune. Come spiegato dalla prima cittadina, si tratterebbe di civili: «secondo quanto riferito dalle Forze dell’Ordine, non è emerso alcun elemento che faccia pensare alla presenza di militari né a situazioni irregolari».

