Rinnovato l'accordo tra Mater Olbia Hospital e Avis Olbia per incentivare le donazioni di sangue e promuovere la cultura della prevenzione sanitaria. Alla quinta edizione, il progetto di quest'anno “Sambene è Vida” coniuga il valore della donazione con quello della prevenzione, offrendo ai donatori l’opportunità di effettuare visite gratuite presso il Mater. Tra gli esami prenotabili, negli ambulatori di urologia, senologia, chirurgia generale, fisiatria, gastroenterologia, ginecologia, neurochirurgia, neurologia, ortopedia e terapia del dolore. Le visite proposte nel progetto, che ha l'obiettivo di mettere al centro la salute di chi dona tutelando quella di chi riceve, non hanno nessun impatto sulle liste d'attesa del Sistema sanitario regionale: le prestazioni sono inseriti in aziende dedicate con slot aggiuntivi dedicati ai donatori aderenti all'iniziativa. “Con il progetto Sambene è Vida vogliamo rafforzare il messaggio che essere donatori significa assumersi una responsabilità nei confronti della collettività e verso se stessi: promuovere la salute dei donatori significa garantire una maggiore qualità del sangue raccolto e contribuire alla sicurezza dei pazienti che nei beneficiano”, ha commentato il presidente Avis Olbia, Gavino Murrighile.

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