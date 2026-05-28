Una marcia da Las Plassas a Barumini per dire no alle pale eoliche davanti a Su Nuraxi. Il Presidio permanente del Popolo sardo chiama alla mobilitazione i cittadini che hanno a cuore la propria terra e vorrebbero difenderla dall’assalto delle multinazionali dell’eolico e del fotovoltaico. «Da oggi a sabato 30 maggio saremo a Barumini con un presidio permanente giorno e notte per difendere uno dei luoghi simbolo della Sardegna dall’ennesimo assalto al territorio». A parlare, a nome del Presidio è il portavoce Davide Fadda.

Oggi, alle 17.30, la marcia partirà dalla piazza principale di Las Plassas: quattro chilometri di cammino saranno l’abbrivio di una lotta che durerà per tre giorni, fino a sabato: «Non è una semplice iniziativa», dice ancora il portavoce degli attivisti. «È una chiamata alla responsabilità collettiva. Barumini non è un terreno disponibile, non è una casella su una mappa. Barumini è storia, memoria, paesaggio, identità, civiltà nuragica, Sardegna profonda. Chi pensa di poter decidere dall’alto il destino della nostra terra troverà un popolo in piedi. Invitiamo cittadini, comitati, associazioni, amministratori, movimenti e tutti i sardi liberi a partecipare, a esserci, e a prendere posizione».

L’articolo completo a firma di Lorenzo Piras su L’Unione Sarda in edicola, sull’app L’Unione Digital e sull’edizione digitale

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