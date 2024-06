Partita, oggi, da San Teodoro la campagna nazionale E…state con noi 2024, promossa dalla Polizia di Stato per contrastare le condotte della mala movida.

La polizia stradale presidierà le strade della movida nelle località turistiche con servizi di controllo, dagli etilometri ai police controller, e con attività di prevenzione per contrastare la guida rischiosa e arginare il fenomeno dell'incidentalità stradale che continua a mietere vittime, soprattutto fra i giovani fino ai 24 anni.

Nel comune gallurese, oggi pomeriggio, il personale della Polizia Stradale ha inaugurato le iniziative per promuovere la cultura della legalità, sensibilizzando sui comportamenti responsabili e prudenti da adottare sulla strada e le stesse attività interesseranno tanti centri del territorio nuorese. In piazza Gallura, fino a mezzanotte, sono stati esposti alcuni mezzi in dotazione alla Polizia di Stato, tra cui una Lamborghini Huracan e il Pullman azzurro.

