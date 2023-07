Maddalena Ambiente, la società in house comunale che si occupa prevalentemente della raccolta e gestione della nettezza urbana, ha ricostituito il Comitato di indirizzo e controllo, previsto dallo statuto. Era scaduto da quasi 3 anni, con la fine del precedente mandato amministrativo.

Il Consiglio comunale, nella seduta del 27 giugno scorso ha eletto Stefano Cossu e Luca Falchi per la maggioranza e Giovanni Manconi per la minoranza. «Vedremo di mettere in campo una programmazione con i vertici dell’azienda, a cominciare dalla istituzione del netturbino di quartiere, e di studiare una serie di iniziative da realizzare per la prossima estate», afferma Stefano Cossu. In merito poi alla situazione finanziaria della società e ad alcune segnalazioni «so che era tutto sotto controllo, ad ogni modo le prenderò da spunto per effettuare alcune verifiche e ringrazio chi le fa perché ci dà modo di verificare».

Nel 2018 l’amministrazione del sindaco Luca Montella, assessore competente Gianluca Cataldi, alla luce di una serie di problematiche verificatisi con le ditte appaltatrici del servizio di nettezza urbana, decise di costituire La Maddalena Ambiente S.r.l., a socio unico, il Comune di La Maddalena. A questa società fu conferito l’appalto del servizio di igiene urbana, a partire dai primi di agosto di quell’anno.

