La ex vice sindaca e assessora ai Servizi Sociali del Comune di Tempio, Anna Paola Aisoni, ora consigliera di minoranza, interviene sulla frattura territoriale dell’Alta Gallura. Il Comune di Tempio non è stato citato nel discorso di insediamento del nuovo presidente dell’Unione dei Comuni Alta Gallura, Agostino Pirredda e non partecipa, non convocato, alle riunioni sulla futura gestione associata dei servizi sociali. La sindaca di Tempio, Gianna Masu, sta riposizionando la cittadina gallurese e ha annunciato l’uscita dall’ente intermedio. Aisoni dice: “Gli amministratori in carica stanno mancando al loro ruolo con la decisione della sindaca di uscire dall’Unione dei Comuni. Noi siamo sempre più isolati, questo letteralmente ogni giorno, quotidianamente. Ci stiamo isolando sempre di più nel territorio e stiamo perdendo pezzi. La verità è questa, stiamo perdendo pezzi. In questo caso un pezzo preziosissimo. Guidare il Piano per la persona in questi anni è stato un privilegio, come dedicarsi a programmare, insieme ai Comuni del Distretto, quello che è il servizio più delicato, i sostegni destinati alle persone più fragili. Forse è solo l’inizio di un declino dal quale avevamo pensato di esserci allontanati. E invece siamo ripiombati in una situazione indescrivibile. Sono veramente dispiaciuta. Dispiaciuta per la nostra città. E dispiaciuta per tutto il territorio”.

Ancora Aisoni: “Non mi sorprende quello che sta succedendo. Lo avevo anticipato durante la discussione nell’ultima seduta del Consiglio Comunale. Non ho doti di preveggenza, semplicemente ho letto le linee del mandato del nuovo presidente dell’Unione Alta Gallura. E sono molto preoccupata perché noi non ci siamo e gli altri decidono in contumacia”

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