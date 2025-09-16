Il Ministero degli interni esclude categoricamente l’ipotesi di chiusura della caserma dei carabinieri di Luras. Lo comunica il parlamentare della Lega Salvini, Dario Giagoni, che nel giugno scorso aveva presentato in merito un’interrogazione parlamentare, dopo che si erano diffuse voci in tal senso.

«La caserma di Luras - scrive Giagoni - al pari di molte altre presenti nei piccoli centri del territorio nazionale, ricopre un ruolo fondamentale per il presidio della legalità e della sicurezza».

Non solo, aggiunge il parlamentare, «nel frattempo, ha già preso servizio un nuovo sottufficiale e, a breve, è previsto l’arrivo di un ulteriore graduato, rafforzando così l’organico presente sul territorio».

L’Arma dei Carabinieri, prosegue, «rappresenta un presidio irrinunciabile in qualsiasi realtà, e lo è ancor di più nei piccoli paesi dove non sono presenti altri corpi di polizia e dove il presidio dell’ordine pubblico può contare soltanto su una polizia locale spesso in sotto-organico. In contesti simili, la presenza stabile e operativa dei Carabinieri è garanzia concreta di sicurezza, prossimità e tempestività d’intervento».

