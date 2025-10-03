Luras, molestie e violenza sessuale al centro commerciale: un uomo nei guaiMisura cautelare nei confronti di uno straniero irregolare. La vittima è una giovane donna
I carabinieri della stazione di Luras hanno eseguito una misura cautelare nei confronti di un cittadino straniero, irregolare sul territorio nazionale, indagato per aver molestie e violenza sessuale ai danni di una giovane.
L’uomo è accusato di aver importunato ripetutamente una ragazza impiegata presso un centro commerciale. Secondo le ricostruzioni, avrebbe atteso la vittima in più occasioni all’ingresso del luogo di lavoro, avvicinandola con insistenza, nonostante i chiari segnali di disagio espressi dalla giovane. In una circostanza più grave, l’indagato le avrebbe anche toccato le parti intime.
Dopo la denuncia, anche grazie alle immagini delle videocamere di sorveglianza del centro commerciale e alla testimonianze di alcuni dipendenti, i carabinieri hanno trovato riscontro agli episodi denunciati dalla giovane.
Quindi nei confronti dell’uomo sono scattati provvedimenti, decisi dalla Procura di Tempio Pausania.
(Unioneonline)