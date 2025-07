C’è stata enogastronomia, tradizione e buona partecipazione, a Luogosanto, questa notte trascorsa, per “Passizendi in Locusantu”, la Notte Bianca della città mariana. Soddisfazione ha espresso il sindaco, Agostino Pirredda, che ha sottolineato come la manifestazione sia «cresciuta anno dopo anno, diventando un appuntamento atteso e amato da tutti». Si tratta, ha aggiunto Angelo Cuccu, presidente della Pro Loco, Angelo Cuccu, di un evento che è il frutto di un grande lavoro di squadra e di una comunità che crede nella forza delle proprie tradizioni». Una formula questa, che le presenze e il gradimento confermano essere, sottolineano gli organizzatori, la Prolo Loco ed il Comune, «capace di coniugare cultura, convivialità e promozione del territorio, nella cornice autentica di un borgo che continua a investire sulla valorizzazione delle proprie radici e sul turismo di qualità». Centrale nella manifestazione l’enogastronomia locale, «raccontata attraverso i sapori autentici dei piatti tipici galluresi, i vini del territorio e i prodotti artigianali. Le vie del paese si sono animate grazie alla presenza di numerosi espositori e punti di degustazione che hanno saputo valorizzare la tradizione e la genuinità delle produzioni locali», richiamando «non solo i residenti, ma anche numerosi turisti e visitatori provenienti dai paesi limitrofi».

