Il sindaco di Luogosanto, Agostino Pirredda, ha aperto ieri pomeriggio il suo terzo mandato comunicando nomi e competenze dei componenti la giunta; Il vicesindaco, assessore a finanze e tributi è Tore Gala; Claudio Demuro ha la delega al Turismo, Sport e Spettacolo; Luca Gori si occupa di manutenzioni, politiche giovanili, comunicazione; Sonia Loriga à assessora alla pianificazione urbanistica, edilizia privata, comunità energetica e fonti rinnovabili. Ringraziando i cittadini per la partecipazione al voto e per la fiducia accordata alla sua squadra, il sindaco Pirredda ha sottolineando che il risultato elettorale rappresenta soprattutto una responsabilità da onorare con impegno, presenza e coerenza.

Ripercorrendo gli ultimi anni di amministrazione, ha ricordato le difficoltà affrontate durante la pandemia e il lavoro svolto per il risanamento finanziario del Comune, evidenziando come oggi l'ente possa guardare al futuro con maggiore stabilità e capacità di programmazione. Ha attribuito i risultati raggiunti al contributo condiviso di amministratori, dipendenti comunali, associazioni, volontariato e cittadini, rivolgendo un ringraziamento anche a chi ha concluso il proprio impegno istituzionale.

Pirredda ha quindi delineato le priorità della nuova legislatura: sostegno ai giovani, alle famiglie e agli anziani, rafforzamento dei servizi, valorizzazione del patrimonio pubblico e delle risorse culturali, ambientali e spirituali del territorio. Ha richiamato i segnali positivi registrati negli ultimi anni, con nuove famiglie e attività economiche che scelgono Luogosanto, confermando l'impegno a essere il sindaco di tutti e ad amministrare con trasparenza, responsabilità e spirito di servizio, con l'obiettivo di consegnare alle future generazioni un paese migliore.

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