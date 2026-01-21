Una donna di 32 anni, cittadina tedesca residente a Bastia Umbra, è stata condannata a sei anni di carcere per un episodio avvenuto ad Azzanì, frazione di Loiri, il 3 aprile dell’anno scorso. La donna è stata riconosciuta responsabile di avere narcotizzato e derubato un pensionato di 86 anni.

La sentenza è della giudice di Tempio, Federica Di Stefano, sono state accolte le richieste del pm Alessandro Bosco. La presunta responsabile della rapina avrebbe pranzato a casa della vittima e, dopo avere versato del sonnifero nel bicchiere dell’anziano, avrebbe portato via denaro e gioielli.

La donna conosceva il pensionato, per ragioni di lavoro sarebbe stata più volte in Gallura. I Carabinieri della stazione di Loiri Porto San Paolo la rintracciarono a Bastia Umbra, dove la giovane tedesca era scappata. Con lei, in fuga, c’era anche un uomo identificato dai militari e segnalato alla Procura di Tempio.

