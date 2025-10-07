A Santa Teresa indagini in corso per individuare la persona che, stando a diverse segnalazioni, avrebbe avvelenato alcuni cani con un mix di sostanze letali (lumachicida e altri composti). Gli accertamenti veterinari disposti su una delle vittime, il cane Liò, hanno confermato la crudeltà del gesto.

La prova di quanto avvenuto è stata fornita ai Carabinieri con un esposto dettagliato. Le segnalazioni sarebbero diverse, la dose di mix di veleni data a Liò è stata tale da non lasciare scampo al povero animale.

La proprietaria del cane ucciso, Bruna Naitana, viene supportata da tante persone e ha dichiarato: «Volevo ringraziare tutti coloro che mi sono stati vicino in questo momento drammatico e tutti coloro che, pur non conoscendomi, mi hanno supportata sui social con messaggi di incoraggiamento. Per affrontare questa battaglia in nome di Liò e di tutti gli animali indifesi che non hanno avuto giustizia in passato».

© Riproduzione riservata