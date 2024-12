Un programma natalizio nel quale, scrive la delegata al Turismo, commercio e spettacoli, Luisa Pasella «la tradizione si integra sempre più con l'innovazione», con una serie di appuntamenti che «vedranno Palau accendersi di luci, colori, emozioni, che conferiranno al paese un'atmosfera unica».

L’obiettivo dichiarato dall’Amministrazione comunale è quello di bissare il successo e il gradimento dello scorso anno.

L’evento più suggestivo arriverà il 3 gennaio, presso il parcheggio di Via Fonte Vecchia: «Uno straordinario spettacolo pirotecnico-musicale - prosegue la delegata - arricchito da uno strabiliante show di giochi laser. Incredibili coreografie sincronizzate tra fuochi d'artificio, tecnologie laser di ultima generazione e un DJ set renderanno questo evento unico e innovativo, dal forte impatto visivo e emotivo per tutti gli spettatori».

Rimanendo più sul tradizionale, l'8 dicembre, Festa dell’Immacolata, ci sarà l'accensione del grande albero di Natale, in Piazza Due Palme, insieme alle nuove luminarie. Il tutto sarà accompagnato dalla parata di 10 personaggi della Disney con i quali i bambini potranno giocare e fare foto. Il 18 dicembre, la piazza si trasformerà invece in un gigantesco Villaggio Gonfiabile di Babbo Natale, arricchito da renne, pupazzi di neve e un imponente ma affettuoso Orso Abbracciatutti. Arriverà poi, in carrozza, Babbo Natale con i suoi elfi, pronto a ricevere le letterine dei bambini.

Un’iniziativa particolare, intergenerazionale, sarà quella in programma il 20 dicembre, sarà dedicata agli Antichi Giochi; Piazza Due Palme ospiterà infatti ben 300 mq di giochi in legno nei quali bimbi, genitori e nonni, potranno sfidarsi nei passatempi di un tempo, per un viaggio nel passato, tra melodie natalizie.

Il 23 dicembre, arriverà invece, per la prima volta a Palau, la grande musica lirica, un concerto, presso la Parrocchia, di 3 cantanti lirici accompagnati da un pianista «in una performance – sottolinano gli organizzatori - di elevata qualità culturale e puro carisma». Il 26 dicembre, al Cineteatro di Montiggia, i bambini potranno divertirsi con lo spettacolo di un giocoliere e la sua magia. Il 5 gennaio, sempre al Cineteatro, saranno organizzati laboratori creativi, volti alla sensibilizzazione sulla sostenibilità e il rispetto per l'ambiente, per la creazione di decorazioni e piccoli doni; mentre il 6 gennaio, arriverà la Befana, con le calze da distribuire ai bambini.

