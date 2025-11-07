Si è svolta il 3 novembre, a Porto Cervo, la cerimonia annuale di premiazione dell’Hotel La Vecchia Fonte di Palau, un appuntamento ormai consolidato nel tempo per riconoscere, da parte della direzione, l’impegno del personale al termine della stagione.

La novità di quest’anno è la riconferma della scelta di valorizzare i giovani del territorio: tutti e tre i dipendenti premiati sono infatti al primo anno di impiego nella struttura, un segnale concreto - sottolinea la direzione dell'Hotel - dell’attenzione della struttura verso la crescita del talento e delle professionalità locali.

A distinguersi sono stati Eugenio Asara (Maintenance & Engineering), che ha ottenuto il Best Employee Award; Ilaria Rubattu (Front Office), vincitrice dell’Excellence Award; e Sara Marini (Food & Beverage), premiata come Best Performer. Per loro, riconoscimenti che non sono semplici attestati di merito, ma vere esperienze di benessere: Asara partirà per Barcellona con soggiorno in hotel di lusso, mentre Rubattu volerà a Parigi. Per Marini, una giornata in SPA per due persone.

L'iniziativa «mira a fidelizzare i talenti e a promuovere un modello di lavoro etico e gratificante», afferma la direzione dell’Hotel di Palau. «Siamo convinti che la qualità del nostro servizio passi imprescindibilmente dalla felicità e dalla motivazione dei nostri collaboratori», ha dichiarato il managing director della Luxury Hospitality.

