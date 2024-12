Prima la “fascia verde” di produttore di eccellenza europea e mondiale, adesso la citazione come modello di qualità tra le aziende top scelte per il settantesimo anniversario della fondazione di Disciples Escoffier. L’allevatore olbiese Marco Asara (capi bovini da carne di razza Limousine) è entrato nella élite dell’associazione francese di grandi chef (7mila selezionatissimi soci in tutto il mondo).

L’associazione transalpina Disciples Escoffier (Discepoli di Escoffier), festeggiata anche dal presidente Emmanuel Macron, ha indicato Asara come produttore di qualità assoluta, per gli allevamenti all’aria aperta nella campagna olbiese.

Asara è stato citato anche nella rivista Masterchef, uscita in edizione speciale dedicata all’anniversario di Disciples Escoffier. Nella patria degli allevamenti Limousine, la razza bovina dal mantello rosso, l’attenzione è tutta per una azienda sarda.

Asara lavora da anni per l’innovazione della selezione genetica, in stetta collaborazione con con Anacli (Associazione nazionale degli allevatori delle razze bovine Charolaise e Limousine) e l’istituto francese Interlim Genetique Service.

L’allevatore olbiese dice: «È un riconoscimento importante quello della associazione Disciples Escoffier, per l’azienda che è stata di mio padre e di mio nonno, ma anche per Olbia e la Sardegna».

