Tragedia nella notte a Santa Teresa Gallura dove un giovane è morto dopo essere caduto da un’altezza di circa 15 metri.

La vittima, un 27enne di origine romena, secondo una prima ricostruzione dei carabinieri intervenuti sul posto insieme ai vigili del fuoco, stava tentando di arrampicarsi su un traliccio per portare via alcuni materiali, tra cui rame. Il pilone, deteriorato alla base, ha ceduto sotto il peso, crollando e travolgendo il giovane, che è morto per schiacciamento.

Il 27enne però non era solo: con lui c’era un coetaneo, ora indagato per tentato furto di rame. È stato proprio quest’ultimo, assistito dagli avvocati Abele e Cristina Cherchi, a lanciare l’allarme e chiamare i soccorsi. La salma è stata restituita ai familiari, accertamenti in corso a cura dei Carabinieri della Stazione di Santa Teresa.

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