La Giunta comunale di La Maddalena ha approvato la scheda progetto redatta dall’Ufficio Tecnico, del “Museo Urbano Diffuso- Isola Storia”, un intervento da 2,5 milioni di euro destinato alla riqualificazione di Piazza Umberto I e al potenziamento dell’offerta turistico-culturale dell’isola. Il progetto rientra nel finanziamento legato all’Accordo per lo sviluppo e la coesione Regione Sardegna fsc 2021/2027 delibera Cipess n. 5 del 30 gennaio 2025 “Turismo nei Borghi/regia”, per il quale è stato approvato il protocollo d’intesa con mandato al sindaco per la sottoscrizione. La delibera è stata dichiarata immediatamente eseguibile per rispettare le scadenze previste.

Fulcro dell’intervento sarà Piazza Umberto I, destinata a diventare la prima “stazione narrativa” del Museo Diffuso, configurandosi come punto di accesso al racconto storico dell’isola. L’obiettivo è trasformare la piazza in uno spazio identitario e di accoglienza, capace di orientare i visitatori e accompagnarli alla scoperta dei luoghi simbolo della città. Nel dettaglio, i lavori comprendono il rifacimento della pavimentazione in granito, oggi in condizioni deteriorate, la realizzazione di una nuova fontana, gradinate e movimenti di quota, oltre all’installazione di un nuovo impianto di illuminazione.

Prevista anche la riqualificazione delle aree verdi e l’inserimento di arredi urbani, insieme alla sistemazione di elementi artistici. L’intervento, a due mesi e mezzo dalle elezioni comunali, si inserisce in una strategia più ampia dell’Amministrazione Lai, che punta a rafforzare il ruolo del centro storico come rete di punti di interesse culturale. In questa prospettiva, Piazza Umberto I, non sarà più soltanto uno spazio urbano, ma un luogo di celebrazione civica e di identità collettiva, coerente con il progetto complessivo del Museo Urbano Diffuso.

Tra i risultati attesi, oltre al miglioramento della qualità urbana, vi è l’incremento dei flussi turistici anche nei periodi di bassa stagione, con ricadute positive sull’economia locale. I percorsi saranno inoltre integrati con strumenti digitali grazie all’iniziativa “Welcome to La Maddalena – nuove architetture digitali al servizio della comunicazione e valorizzazione turistica culturale del territorio”, che punta a rendere fruibili itinerari e servizi in modo innovativo.

Il Comune sarà soggetto attuatore dell’opera, realizzata su un’area di piena proprietà pubblica. I benefici attesi riguardano sia i residenti, con una riqualificazione significativa dello spazio urbano, sia i visitatori, che potranno accedere a un sistema culturale diffuso capace di valorizzare la storia e l’identità dell’arcipelago.

© Riproduzione riservata