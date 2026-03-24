Terza lista in via di formazione a Santa Teresa Gallura, dopo quella dell’ex sindaco Stefano Pisciottu e quella della sindaca uscente Nadia Matta. La stanno formando un gruppo di operatori turistici e imprenditori insieme alla Lega del parlamentare teresino Dario Giagoni, rappresentanti di Fratelli d’Italia e PSd’AZ.

L’iniziativa — è scritto in un comunicato — «nasce come risposta necessaria a uno scenario politico diventato inaccettabile, caratterizzato da dubbie manovre di palazzo che hanno portato a una palese carenza di democrazia. Questa operazione ha di fatto alterato gli equilibri scelti dai cittadini, svuotando di significato il voto popolare e il principio di rappresentanza. A questo si aggiunge l’arroccamento di alcuni attori politici su posizioni ormai superate, prigioniere di vecchie dinamiche, dove sono prevalsi rancori personali anziché il bene della collettività». Per i promotori del gruppo «è arrivato il momento di abbattere le barriere ideologiche e di ritrovare il senso profondo del fare politica per il territorio. Siamo stanchi di vedere la gestione pubblica ridotta a uno scontro tra persone: è ora di unirsi in un concorso di idee per il futuro dei nostri giovani, in un atto di estrema trasparenza e coerenza verso i cittadini».

I promotori intendono realizzare «un progetto fondato sui valori» attraverso un percorso aperto «a chiunque voglia partecipare con spirito costruttivo. Siamo convinti che il “tavolo” del rispetto, della condivisione di idee, della sana alternativa, della coerenza e dell’altruismo porterà sicuramente a trovare la strada per il bene del Paese». Vengono infine invitati, «gruppi politici, realtà civiche e singoli cittadini che non si riconoscono nelle attuali logiche di palazzo a unirsi a noi. L’obiettivo è costruire una proposta amministrativa seria e inclusiva, capace di guardare al domani senza il peso dei rancori del passato».

Per quanto riguarda il nome del candidato sindaco, scaturirà da una rosa di nomi condivisa, tra coloro che hanno dato la disponibilità.

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