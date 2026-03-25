Venti di burrasca e mareggiate, allerta meteo in SardegnaL’avviso della Protezione civile a partire dalla tarda serata di oggi, 25 marzo, e per l’intera giornata di domani
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Venti di burrasca e mareggiate in Sardegna, dove la Protezione Civile regionale ha emanato un’allerta meteo a partire dalla tarda serata di oggi, 25 marzo, e per l’intera giornata di domani, giovedì 26 marzo.
La saccatura associata a un ciclone di origine nord-atlantica nelle prossime ore raggiungerà l’Italia, portando con sé aria fredda di origine polare e favorendo lo sviluppo di forti venti, fino a burrasca, che soprattutto da domani colpiranno l’Isola.
Già nella tarda serata di oggi, sul settore settentrionale dell’Isola sono previsti forti venti da nord-ovest, fino a burrasca, con conseguenti mareggiate lungo le coste esposte. Venti che a partire da domani si estenderanno su tutta l’Isola e colpiranno con forti mareggiate in particolare la costa occidentale.
(Unioneonline)