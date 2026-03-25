Una villa che appartiene a una porzione di storia del territorio gallurese passa ufficialmente di mano. Porto San Paolo torna al centro delle operazioni immobiliari in Sardegna con la cessione di Villa Joy, storica residenza affacciata sull’isola di Tavolara, protagonista di una trattativa complessa e di grande valore economico e simbolico. L’operazione, che si è conclusa dopo quasi un anno di negoziazioni, ha superato i 10 milioni di euro e segna un nuovo capitolo per uno degli immobili più iconici della costa gallurese.

Fatta costruire alla fine degli anni Sessanta, Villa Joy è entrata nei primi anni Settanta nella disponibilità dell’imprenditore Peppino Leone, figura di rilievo nel panorama imprenditoriale italiano e internazionale. Leone ha detenuto la proprietà per oltre cinquant’anni, trasformandola in un luogo simbolo non solo per la sua posizione privilegiata di fronte a Tavolara, ma anche per il valore affettivo che rappresentava. Il nome della villa è infatti un omaggio al figlio Joy, a cui Leone era profondamente legato. Un legame familiare forte, che ha accompagnato tutta la vita dell’imprenditore, scomparso pochi mesi dopo il closing dell’operazione.

L’acquirente è la società Tavolara Bay, che fa capo alla holding immobiliare brasiliana Jhsf Capital, con sede a San Paolo, guidata dall’immobiliarista José Auriemo Neto. All’interno della compagine societaria risultano anche Alberto Biancu ed Ezio Simonelli, attuale presidente della Lega Serie A.



LA VILLA – Mai oggetto di locazione, ad eccezione del matrimonio di un principe arabo, la villa ha fra le peculiarità la piscina di acqua salata costruita negli anni ‘60 su scogli naturali. Dalla tenuta si accede direttamente a due delle più belle spiagge di Porto San Paolo, che si affacciano direttamente su Tavolara. Davanti alla villa hanno ormeggiato negli anni gli yacht di Steven Spielberg, Bill Gates e di molti altri grandi magnati. È stata l’agenzia immobiliare Brilas ad occuparsi della vendita e della trattativa arrivando al closing con il gruppo brasiliano.

(Unioneonline)

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