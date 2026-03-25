La Maddalena, Andrea Columbano nominato commissario cittadino del Psd’AzIn precedenza aveva ricoperto il ruolo di assessore all’urbanistica, incarico poi mutato in quello di delegato nello stesso settore
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Anche in vista delle prossime scadenze elettorali, il Partito Sardo d’Azione consolida la propria presenza in Gallura, con particolare attenzione a La Maddalena, uno dei comuni chiamati al voto nei primi giorni di giugno per l’elezione del nuovo sindaco e del consiglio comunale. In questo contesto, il commissario unico per la Gallura del Partito Sardo d’Azione ha nominato Andrea Columbano commissario cittadino.
Columbano, accettando l’incarico, «comunica a tutti i cittadini di La Maddalena che sono interessati a fare parte del Partito Sardo d'Azione di contattarlo per contribuire attivamente alla ricostruzione e al rilancio del partito, un nuovo capitolo si apre per il nostro territorio».
Figura con un lungo trascorso politico-amministrativo, Andrea Columbano fa attualmente parte dell’amministrazione guidata dal sindaco Fabio Lai. Fino allo scorso autunno ha ricoperto il ruolo di assessore all’urbanistica, incarico poi mutato in quello di delegato nello stesso settore, nel quale ha proseguito, il lavoro da lui iniziato da assessore, di adeguamento del PUC (Piano Urbanistico Comunale) al PPR e al PAI. PUC che, riapprovato secondo le osservazioni prescritte dalla Regione, sebbene tra le contestazioni dell’opposizione, è di nuovo a Cagliari dove, se non dovessero emergere criticità ulteriori, potrebbe avere il via libera definitivo per la successiva pubblicazione sul Buras.