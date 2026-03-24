Prevenzione, formazione e orientamento al centro della prima iniziativa dell’anno promossa dal Rotary Club di La Maddalena, in collaborazione e ospitata venerdì 20 marzo scorso presso l’Istituto di Istruzione Superiore G. Garibaldi. L’incontro, inserito nel Progetto Educazione alla salute, ha affrontato i temi della prevenzione andrologica e ginecologica, coinvolgendo attivamente studenti e studentesse.

Ad aprire i lavori i saluti istituzionali della professoressa Domenica Bulciolu e della presidente del club, Marilde Massimetti. A seguire, l’intervento del professor Andrea Montella, ordinario di Anatomia Umana presso l‘Università degli Studi di Sassari, urologo e andrologo, che ha posto l’accento sull’importanza dell’orientamento universitario, della formazione scientifica e, soprattutto, degli screening come strumento fondamentale di prevenzione. La dottoressa Lia Puggioni, RC Ogliastra, ha poi approfondito gli aspetti legati alla salute femminile, con un focus specifico rivolto alle giovani. L’iniziativa ha registrato grande attenzione e partecipazione, confermando l’interesse delle nuove generazioni verso temi cruciali per il benessere.

Intanto il Rotary maddalenino guarda anche oltre i confini locali: è infatti in fase di avvio il gemellaggio con il Rotary Club di Bastia. Tra i progetti futuri, un programma di supporto per bambini con disturbi del linguaggio e dell’apprendimento, già attivo in Corsica e ora allo studio per una possibile applicazione anche nelle scuole dell’isola.

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