Lo scorso 21 marzo, a Luogosanto, l’auditorium comunale “Enrico Fermi” ha ospitato la XXIII Assemblea Provinciale di AVIS Gallura, punto di riferimento per 19 sezioni comunali del territorio. Un appuntamento partecipato e sentito, che ha rappresentato un importante momento di confronto e condivisione tra donatori, volontari e dirigenti.

Nel corso dell’incontro sono stati presentati i risultati annuali e illustrate le numerose attività svolte. «Abbiamo tracciato insieme le linee dei futuri progetti, con uno sguardo sempre rivolto alla crescita e al rafforzamento della nostra associazione», ha spiegato la presidente provinciale Roberta Zedde, ribadendo come l’impegno comune sia fondamentale per «costruire il futuro del dono».

Parole condivise anche dal sindaco di Luogosanto, Agostino Pirredda, che ha sottolineato il valore civico dell’iniziativa, ricordando i fondatori dell’AVIS locale – Nicola Ragnedda, Leandro Azara, Giovanni Solinas, Milena Paggiolu e Lucia Ziruddu – e il loro contributo nel seminare i valori della solidarietà. «È anche grazie a loro se oggi raccogliamo questi risultati», ha affermato. A evidenziare il legame tra istituzioni e volontariato è stata anche Sandra Pinducciu, presidente della sezione AVIS Luogosanto-Aglientu, che ha ribadito come «raggiungere certi obiettivi sia possibile solo camminando insieme verso un unico traguardo».

All’assemblea ha preso parte il presidente regionale Vincenzo Dore, a testimonianza dell’importanza dell’evento per l’intero sistema associativo.

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