La Maddalena, nuovi locali e modalità d’accesso al punto prelievi dell’ospedale Paolo MerloLo spostamento è mirato a ottimizzare i flussi e il lavoro degli operatori sanitari, riducendo le attese dei pazienti
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Da oggi, informa la Asl Gallura, i servizi del punto prelievi di La Maddalena sono attivi sempre all’ospedale Paolo Merlo, ma al piano terra e con nuove modalità di accesso.
Per consentire di ottimizzare i flussi, il lavoro degli operatori sanitari e le attese dei pazienti, gli utenti che devono effettuare il prelievo del sangue dovranno prenotare chiamando il numero 0789 791237 dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 13.00.
La prenotazione telefonica sarà obbligatoria ad eccezione degli esami con priorità U (entro 72 ore) e della consegna di materiale biologico che rimarrà a presentazione diretta. I nuovi locali del punto prelievi sono situati al piano terra dell’ospedale, in continuità col CUP, e privi di barriere architettoniche.
La Direzione Medica di Presidio raccomanda all’utenza di rispettare l’orario di prenotazione e di presentarsi al punto prelievi con l’anticipo utile a regolarizzare il pagamento del ticket.