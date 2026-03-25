Gli appuntamenti di marzo nella Biblioteca Manlio Brigaglia di Arzachena si concludono con un pomeriggio dedicato all’arzachenese Giovanni Filigheddu. «Un visionario concreto», come l’ha definito la MSD & Partners, con Mario Sotgiu, organizzatore dell’incontro, durante il quale si racconteranno la vita e le grandi imprese dell’onorevole, in occasione della presentazione del libro scritto a quattro mani da Mario Roych e Giovanni Abeltino. «Negli anni ’50, quando il futuro della Gallura e dell’intera Sardegna era ancora incerto, un arzachenese colto, laborioso e coraggioso scelse di dedicare carriera e vita al bene della sua terra...».

Giovanni Filigheddu, arzachenese (classe 1912, morto nel 1986), tra gli anni ’50 e ’60 è stato consigliere e assessore regionale (al Turismo), capogruppo della Democrazia Cristiana e presidente della SFIRS.

Si schierò contro l’insediamento petrolchimico a Golfo Aranci (si era a cavallo tra gli anni ’50 e i primi anni ’60), quando in Sardegna la politica era orientata all’insediamento di grandi gruppi petrolchimici e non era facile rinunciare alla possibilità di creare lavoro; eppure Filigheddu si oppose a quella scelta perché capì che il futuro della Gallura era nel turismo, nell’ambito di uno sviluppo organico e armonico del territorio. Si batté per l’acqua e i trasporti.

L’ingresso è libero.

Appuntamento venerdì 27 marzo, alle 16:30, presso la Biblioteca Comunale «Manlio Brigaglia», in via Raimondo Chiodino, Arzachena.

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