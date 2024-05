L'aeroporto Costa Smeralda entra – unico in Sardegna – nella lista delle 240 imprese ‘Leader della sostenibilità 2024’, stilata, per il quarto anno, da Il sole 24 ore, in collaborazione con Statista, società di Amburgo specializzata in ricerche di mercato.

In viaggio verso il raggiungimento degli obiettivi racchiusi nelle tematiche ESG (Environmental, Social, Governance), lo scalo olbiese, gestito da Geasar, è entrato nella classifica delle 40 aziende italiane medio-piccole, che identifica e riconosce le imprese che si distinguono per attuare pratiche sostenibili e responsabili, per le sue buone prassi in termini ambientali, particolarmente nella gestione dei rifiuti, e in termini sociali per le attività formative dedicate ai dipendenti.

La ricerca è basata sull'analisi di 45 indicatori nelle tre dimensioni della sostenibilità, sociale, economica e ambientale.

© Riproduzione riservata