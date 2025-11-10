La campagna di vaccinazione antinfluenzale 2025/26 è stata avviata anche a La Maddalena, con una particolare attenzione ai cittadini privi di medico di base e seguiti dall’ASCOT, che sull’isola supera le 3.000 persone.

La somministrazione è iniziata mercoledì 5 novembre nell’ambulatorio di Igiene Pubblica al primo piano della Casa della Comunità di Padule, con accesso regolato tramite numeretti in ordine di arrivo e fino all’esaurimento delle dosi disponibili.

Tuttavia, nella prima seduta sono state vaccinate soltanto 30 persone. Considerando il numero totale degli assistiti senza medico di base, potrebbe essere necessario, con questa capacità operativa, del tempo, per completare la copertura vaccinale, rischiando di protrarre la campagna oltre il periodo più utile alla prevenzione.

La stessa modalità sarà ripetuta mercoledì 12 e il 19 novembre. Chi ha un medico di base verrà invece vaccinato direttamente dal proprio medico, qualora questi aderisca alla campagna. In caso di urgenze, è possibile prenotare la vaccinazione a Olbia chiamando il numero 3668115866 dal lunedì al venerdì, dalle 9:30 alle 12:30. Chi desidera ricevere il vaccino anti Covid-19 deve invece inviare una richiesta via e-mail all’indirizzo valentina.cardinaletti@aslgallura.it indicando nome, cognome e data di nascita.

C’è all’isola chi auspica possa essere seguito l’esempio di Santa Teresa Gallura dove, proprio per oggi, è stata organizzata, dal Comune, al teatro Nelson Mandela, una giornata dedicata alle vaccinazioni antinfluenzale e anti Covid-19, con la possibilità di ricevere anche il vaccino antipneumococcico in somministrazione congiunta. pubblica.

© Riproduzione riservata