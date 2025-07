Negli ultimi due giorni a La Maddalena si è svolta la VII edizione del "Be in the Move Festival", cinque giornate di spettacoli e laboratori gratuiti per tutte le età, pensati per riscoprire vie, strade e piazze attraverso la danza, la musica, il teatro, l’arte del mimo e delle marionette. Il festival, iniziato mercoledì scorso, ha offerto un ricco programma di eventi.

Ieri era in programma un viaggio nei profumi del ricordo, con la “Cartolina Olfattiva”, una creazione site-specific realizzata congiuntamente dalle compagnie Genti Arrubia e Mangano-Massip, in collaborazione con Le Tir et La Lyre, compagnia francese attiva dal 2008 che sviluppa una ricerca artistica innovativa. Questa compagnia mescola finzione scenica e realtà fisica attraverso l’uso di profumi e aromi all’interno dei propri spettacoli. L’idea alla base dello spettacolo era evocare memorie e ricordi personali e collettivi legati ai luoghi di La Maddalena, diffondendo profumi e aromi caratteristici.

La serata di oggi, sabato 19 luglio (in Piazza Garibaldi alle ore 21:45), è dedicata all’arte della marionetta. Si inizia con due brevi spettacoli teatrali: “Caro Garibaldi”, un omaggio all’uomo e all’eroe a cui il festival è dedicato, realizzato dalle compagnie Genti Arrubia Teatro e Mangano-Massip, e “La Lumaca” di e con Marianna Cifarelli, accompagnata dal musicista Arnaud Delannoy. Successivamente, Santiago Baculima di Teatrovando presenta lo spettacolo di cabaret e marionette “La morte del resuscitatore”, seguito da un laboratorio di teatro di figura gratuito e aperto a tutti.

La chiusura del festival, domenica 20 luglio, sarà affidata alle compagnie Le Tir et La Lyre, Genti Arrubia e Mangano-Massip, con una versione serale della suggestiva “Cartolina Olfattiva” site-specific per La Maddalena (in Piazza Umberto I, Chiosco della Musica, alle ore 21:45).

Il "Be in the Move Festival" è organizzato dalle compagnie italo-francesi Genti Arrubia e Mangano-Massip, e promosso dalla Fondazione Memoriale “Giuseppe Garibaldi”.

