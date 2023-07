Al via oggi a La Maddalena la 31ª edizione dei concerti “Musicarcipelago”, organizzati dall’Ente Musicale di Ozieri, una tradizione musicale ormai consolidata che offre ad un pubblico di residenti e turisti uno scorcio culturale raffinato nell’ambito di un’apprezzata e numerosa serie di eventi estivi. Le manifestazioni si svolgono tutte nel salone consiliare.

Si inizia oggi alle 21:30 con un concerto per pianoforte (Giovanna e Paola Dongu) e chitarra (Giorgio Bittau). Il secondo appuntamento di luglio è per sabato 29 con Raffaele Moretti al pianoforte. Il terzo dei sei concerti in programma sarà sempre a luglio, lunedì 31, mentre tre concerti sono in programma ad agosto, il 22, il 28 e il 29. “Musicarcipelago” ebbe inizio nel 1992, per iniziativa dell’allora sindaco Pietro Dettori (che organizza anche la manifestazione di quest’anno), quando fece acquistare dal Comune un pianoforte nero a coda, un Bosendorfer, allora del valore di 100 milioni, utilizzando un finanziamento fatto pervenire dall’allora assessore agli Enti locali, Antonio Satta.

Quel pianoforte, tuttora ottimamente funzionante perché sottoposto periodicamente alle opportune manutenzioni e accordi, ha consentito e consente l’organizzazione non solo di questa ma anche di tante altre manifestazioni di carattere musicale. Un valore culturale di grande rilievo per La Maddalena.

