«L’obiettivo di questa Amministrazione è quello di smontare definitivamente il monumento in metallo sorretto dalle colonne di granito». Lo ha dichiarato il sindaco, Fabio Lai. Si tratta da una struttura metallica leggera tipo brisoleil, sostenuta da tredici colonne cilindriche in granito sardo d'altezza, che varia dai 3 ai 4 metri, realizzata in Piazza Comando, sotto il busto bronzeo di Anita Garibaldi, meno di vent’anni fa, nel 2005.

Nell’ottica di valorizzare una serie di monumenti che sono «prettamente classici», prosegue il sindaco, «quest’opera “moderna” stona particolarmente e quindi l’obiettivo è quello di valorizzare il tutto smontando quella struttura, comprese le colonne».

L’Amministrazione Lai sta realizzando in quel sito quello che chiama «l’asse della cultura» che vede in quella piazza, proprio posti in asse, un leone di bronzo alto 2 metri, su un basamento di granito della medesima altezza che sarà inaugurato dopodomani 16 giugno, il busto bronzeo di Anita Garibaldi e il Palco della Musica (di fine ‘800), i cui lavori di restauro stanno terminando ed è prevista l’inaugurazione a fine mese.

