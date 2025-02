L’Amministrazione comunale di La Maddalena andrà a spendere circa 200.000 euro per una serie di interventi “spot” in diverse vie che, in alcuni tratti necessitano di opportuni interventi di "rattoppo", come nel lungomare Ammiraglio Mirabello o in via Guardiagellone, ma soprattutto sarà riqualificata, con una nuova pavimentazione in granito, via Generale Zicavo, posta nel centro storico. Una strada che non era stata interessata dai significativi interventi di restauro e migliorativi degli anni scorsi, come avvenuto per altre vie e piazzette a essa limitrofe e comunque vicine.

Ne dà informazione il delegato alle manutenzioni, Luca Falchi. «Per questa via saranno spesi circa 260.000 euro sia nella parte superiore che nei sottoservizi, e per questo ci siamo già interfacciati con Abbanoa». Via Generale Zicavo si presenta attualmente in condizioni piuttosto disastrose, con pavimentazione in cemento risalente a molti decenni fa che ha subito, oltre all’usura del tempo, molti interventi relativi a fognature e condotte varie.

La via inizia con una graziosa gradinata piuttosto stretta da via Agostino Millelire ovvero dal porticciolo storico di Cala Gavetta e risale poi diventando carrabile e allargandosi progressivamente, da qualche metro fino a oltre 10, per una lunghezza di circa 100 metri, fino a intersecarsi con via Alessandro Volta, la cui pavimentazione, in basolato di granito, fu realizzata nell’immediato dopoguerra. L’obiettivo dell’Amministrazione comunale è che il tutto sia realizzato prima dell’estate.

