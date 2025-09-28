La Capitaneria di porto di La Maddalena, a seguito della segnalazione del ritrovamento di un presunto residuato bellico nei pressi della località Testa del Polpo, sull’isola di Giardinelli, ha emanato un’ordinanza (n. 122) per disciplinare temporaneamente le attività nella zona interessata.

Il presunto ordigno si troverebbe nel punto di coordinate stimate φ 41°13'59'' N – λ 009°26'54'' E (sistema di riferimento WGS84), come indicato nella planimetria allegata all’ordinanza, firmata dal vicecomandante CF Claudio Signanini.

Considerata la necessità di tutelare la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita in mare, sono vietati fino a nuova disposizione: la navigazione, la sosta, l’ancoraggio, la balneazione e qualsiasi attività subacquea nel raggio di 100 metri dal punto del ritrovamento.

La località Testa del Polpo, situata all’estremità dell’isola di Giardinelli, è una delle mete balneari più frequentate di La Maddalena, nota per le sue acque cristalline e la caratteristica conformazione granitica che ricorda una testa di polpo. Tuttavia, come in altre zone dell’arcipelago, non sono rari i ritrovamenti di residuati bellici risalenti alla Seconda guerra mondiale.

© Riproduzione riservata