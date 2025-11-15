I colleghi della compagni di San severo organizzano una raccolta fondi da destinare alla famiglia di Sebastiano Marrone, il carabiniere di Buddusò morto a soli 23 anni in un incidente d’auto mentre era in servizio nel Foggiano.

«Oggi ci rivolgiamo a voi», si legge sulla piattaforma GoFundme, in un messaggio che porta la firma dei carabinieri federica Salandra e Pellegrino Campodipietro, «per chiedere un piccolo grande gesto di solidarietà: un aiuto per sostenere la sua famiglia in questo momento di immenso dolore».

Vogliamo, aggiungono i due promotori,«che questo gesto rappresenti la vicinanza, l’affetto e la riconoscenza di tutti verso Sebastiano, un ragazzo che ha servito con dedizione e che resterà per sempre nei nostri cuori come un fratello e collega».

Alla mattina del 15 novembre sono stati donati poco più di 14 mila euro.

