I Fidali 1980/81 annunciano l’istituzione di quattro borse di studio da 500 euro ciascuna, destinate ai giovani palaesi che iniziano il loro percorso universitario nell’anno accademico 2025/2026. L’informazione è stata comunicata dal parroco, don Paolo Pala, che farà da riferimento per la raccolta delle candidature. L’iniziativa vuole essere un sostegno a chi intraprende un nuovo percorso di studi, rafforzando il legame tra comunità e nuove generazioni. Possono partecipare gli studenti residenti e/o domiciliati a Palau, immatricolati per la prima volta in qualunque Università, in Italia o all’estero. Le domande devono includere dati anagrafici, recapiti e certificazioni richieste, tra cui il voto di maturità, che costituirà criterio di precedenza. Scadenza: 15 dicembre 2025, all’indirizzo e-mail paolo.pala@libero.it. Tra gli interventi conclusivi dei Fidali, realizzati al termine del loro mandato, scaduto nello scorso mese di settembre: tre defibrillatori per le spiagge di Palau Vecchio, Isolotto e per la Chiesa parrocchiale; contributi alla Casa di Riposo “Angelo Giua”, all’ Avis, alla Protezione Civile, al Gruppo Folk, alla Caritas; un notebook per l’Oratorio e attrezzature per i futuri Comitati Feste.

Il totale delle donazioni, rappresentate dall’importo residuo di quanto racimolato nell’anno del mandato, tra contributi pubblici, di privati ed iniziative varie, tolte tutte le spese per l’organizzazione delle due feste patronali e per altre iniziative organizzate e sostenute, ammonta a 11.425 euro.

